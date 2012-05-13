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Рууд ван Нистелрой
Статистика
Рууд ван Нистелрой - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1976 (50)
#9 | Нападающий
188 см | 84 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
28
4
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
1 : 0
13.05.2012
Спортинг
75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
05.05.2012
Малага
70' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
4 : 1
02.05.2012
Малага
61' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
1 : 0
29.04.2012
Валенсия
74' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 1
23.04.2012
Малага
58' - 90'
64'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
1 : 1
15.04.2012
Реал Сосьедад
57' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
12.04.2012
Малага
71' - 90'
90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
60' - 90'
84'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
0 : 2
31.03.2012
Бетис
60' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
25.03.2012
Малага
73' - 90'
76'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
4 : 2
23.03.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал
1 : 1
19.03.2012
Малага
58' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
1 : 0
10.03.2012
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
1 : 3
03.03.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
5 : 1
25.02.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
3 : 0
19.02.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
3 : 1
12.02.2012
Мальорка
81' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
2 : 1
30.01.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 4
22.01.2012
Барселона
1' - 60'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 1
15.01.2012
Малага
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 0
08.01.2012
Атлетико
68' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 0
19.12.2011
Малага
66' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
04.12.2011
Малага
73' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
2 : 1
28.11.2011
Вильярреал
62' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 3
21.11.2011
Малага
66' - 90'
89'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
31.10.2011
Эспаньол
68' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 0
26.10.2011
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
0 : 4
22.10.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 0
16.10.2011
Малага
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3 : 2
01.10.2011
Хетафе
1' - 74'
64'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
0 : 0
25.09.2011
Малага
1' - 56'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
1 : 0
21.09.2011
Атлетик
1' - 64'
Испания. Примера, 4 тур
Мальорка
0 : 1
17.09.2011
Малага
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
4 : 0
12.09.2011
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2 : 1
28.08.2011
Малага
1' - 90'
30'
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