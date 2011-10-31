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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 31 октября 2011
Малага
31.10.2011, понедельник, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
5'
Х. Саломон Рондон
73'
Апоньо (П)
45'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
Замена
С. Санчес
️️️️
Хоакин
+2
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Форлин
Замена
В. Пандиани
️️️️
Ромарик
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Апоньо
Желтая карточка
К. Альварес
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Иско
Замена
Апоньо
️️️️
Дуда
Замена
С. Гарсия
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 1:1!
А. Васкес
Пас отдал
В. Вайсс
Желтая карточка
Э. Галан
19'
Желтая карточка
Х. Форлин
14'
Желтая карточка
В. Вайсс
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Гамес
28
Тулалан
8
Касорла
17
Дуда
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
3-2-3-1-1
1
Альварес
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
14
Галан
12
Вила
7
Вайсс
5
Ромарик
23
Датоло
25
Верду
9
Васкес
17
Хоакин
20
Санчес
20
Санчес
17
Хоакин
17
Дуда
32
Апоньо
32
Апоньо
17
Дуда
22
Иско
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
22
Иско
18
Форлин
15
Баэна
15
Баэна
18
Форлин
7
Вайсс
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Вайсс
5
Ромарик
12
Пандиани
12
Пандиани
5
Ромарик
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
23
Рубен
ВР
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Малага - Эспаньол
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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