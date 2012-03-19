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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Малага
Реал - Малага: обзор матча 19 марта 2012
Реал
19.03.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Малага
35'
К. Бензема
90+2'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Малага
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Касорла
Желтая карточка
Пепе
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Элизеу
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Иско
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Травма
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
2
Мартин Демичелис
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
19
Диарра
28
Хедира
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Монреаль
2
Демичелис
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
8
Касорла
23
Рондон
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
23
Рондон
19
Элизеу
19
Элизеу
23
Рондон
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
22
Иско
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
22
Иско
Остались в запасе
Реал
Малага
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 00:25 (прямая)
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