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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Малага
Леванте - Малага: обзор матча 16 октября 2011
Леванте
16.10.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Малага
14'
Х. Баркеро
30'
Х.
41'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Малага
Замена
М. Пальярдо
️️️️
В. Иборра
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х.
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
С. Фернандес
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 3:0!
А. Коне
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
Х.
ГОЛ! 2:0!
Х.
Замена
Рубен
️️️️
Э. Мареска
Красная карточка
В. Кабальеро
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Х. Баркеро
17'
ГОЛ! 1:0!
Х. Баркеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
3
Нано
18
Бальестерос
18
Вента
10
Иборра
15
Фаринос
20
Хуанлу
9
Баркеро
23
Вальдо
2
Коне
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Гамес
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Монреаль
8
Касорла
28
Тулалан
16
Мареска
17
Хоакин
22
Иско
9
ван Нистелрой
10
Иборра
14
Пальярдо
14
Пальярдо
10
Иборра
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
20
Хуанлу
16
Мареска
23
Рубен
23
Рубен
16
Мареска
8
Касорла
30
Фернандес
30
Фернандес
8
Касорла
9
ван Нистелрой
23
Рондон
23
Рондон
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Леванте
Малага
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Остались в запасе
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Малага
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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