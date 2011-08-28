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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 28 августа 2011
Севилья
28.08.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Малага
2'
А. Негредо
26'
А. Негредо
81'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
ГОЛ! 2:1!
С. Касорла
Желтая карточка
М. Касерес
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Ману
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Элизеу
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
А. Негредо
Замена
Э. Мареска
️️️️
Апоньо
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Коке
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Перотти
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
7
Ману
ЦП
15
Петр Троховски
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
32
Апоньо
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
3-3-1-2-1
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
4
Спахич
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
7
Ману
8
Перотти
15
Троховски
21
Негредо
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
4
Матейсен
2
Демичелис
19
Элизеу
28
Тулалан
32
Апоньо
17
Хоакин
23
Рондон
8
Касорла
9
ван Нистелрой
3
Наварро
23
Коке
23
Коке
3
Наварро
7
Ману
20
Кампанья
20
Кампанья
7
Ману
8
Перотти
23
Арментерос
23
Арментерос
8
Перотти
19
Элизеу
18
Монреаль
18
Монреаль
19
Элизеу
32
Апоньо
16
Мареска
16
Мареска
32
Апоньо
23
Рондон
30
Фернандес
30
Фернандес
23
Рондон
Остались в запасе
Севилья
Малага
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Севилья - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 23:55 (прямая)
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