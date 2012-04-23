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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 23 апреля 2012
Осасуна
23.04.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Малага
53'
Нино
67'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
Замена
Дуда
️️️️
Иско
Желтая карточка
А. Дамиа
Замена
Мануэль
️️️️
Д. Лекич
Замена
Р. Лама
️️️️
Д. Тимор
Замена
Элизеу
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 1:1!
С. Касорла
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
А. Сехудо
Желтая карточка
А. Сехудо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
8
Лоло
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
2
Марк Бертран
ЦП
6
Джавад Некунам
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
16
Деян Лекич
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
18
Мануэль
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Андрес
2
Дамиа
8
Лоло
24
Тимор
10
Пуньяль
2
Бертран
16
Сехудо
4
Фланьо
6
Некунам
11
Нино
16
Лекич
4-2-3-1
13
Камени
20
Санчес
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Монреаль
4
Камачо
16
Мареска
17
Хоакин
22
Иско
8
Касорла
23
Рондон
16
Лекич
18
Мануэль
18
Мануэль
16
Лекич
24
Тимор
14
Лама
14
Лама
24
Тимор
17
Хоакин
19
Элизеу
19
Элизеу
17
Хоакин
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Осасуна
Малага
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Роверсио
ЦЗ
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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