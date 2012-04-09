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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Расинг
Малага - Расинг: обзор матча 09 апреля 2012
Малага
09.04.2012, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Расинг
22'
Иско
64'
С. Касорла
84'
Р. ван Нистелрой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Расинг
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Ф. Портильо
️️️️
С. Касорла
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Дуда
Замена
Дуда
️️️️
Н. Монреаль
Замена
П. Мунитис
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 2:0!
С. Касорла
Пас отдал
Э. Мареска
Желтая карточка
Й. Матейсен
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Д. Сотрес
️️️️
М. Фернандес
Замена
О. Барба
️️️️
Х. Луке
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
Н. Монреаль
Желтая карточка
Иско
17'
Пенальти не реализован!
С. Касорла
Красная карточка
Ф. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Мартин Демичелис
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
15
Франсис Перес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Кеннеди
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Кристиан Стуани
АП
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Малага
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
30
Хави Мартинес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
4-2-3-1
13
Камени
18
Монреаль
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Гамес
16
Мареска
2
Демичелис
8
Касорла
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
4-1-2-2-1
0
Фернандес
3
Торрехон
20
Эспиноcа
5
Сисма
15
Перес
18
Диоп
16
Кеннеди
8
Гонсалес
17
Луке
7
Стуани
10
Бедиа
18
Монреаль
17
Дуда
17
Дуда
18
Монреаль
8
Касорла
20
Портильо
20
Портильо
8
Касорла
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
30
Фернандес
0
Фернандес
93
Сотрес
93
Сотрес
0
Фернандес
17
Луке
4
Барба
4
Барба
17
Луке
16
Кеннеди
10
Мунитис
10
Мунитис
16
Кеннеди
Остались в запасе
Малага
Расинг
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Хави Мартинес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
30
Хави Мартинес
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Малага - Расинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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