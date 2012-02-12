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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 12 февраля 2012
Малага
12.02.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
11'
С. Фернандес
55'
Ж. Тулалан
69'
Х. Саломон Рондон
4'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
А. Альфаро
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Чико
Замена
А. Альфаро
️️️️
П. Касерес
Замена
Элизеу
️️️️
С. Касорла
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ресио
ГОЛ! 3:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
С. Санчес
Замена
М. Огунжими
️️️️
А. Хименес
Замена
Э. Нсуе
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 2:1!
Ж. Тулалан
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 1:1!
С. Фернандес
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
Пас отдал
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
36
Ресио
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Марвин Огунжими
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
3
Велигтон
4
Матейсен
20
Санчес
28
Тулалан
8
Касорла
36
Ресио
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
4-4-2
13
Ават
16
Нуньеш
15
Чико
21
Креспи
15
Касерес
12
Тиссоне
5
Кастро
17
Пина
7
Перейра
10
Хемед
20
Хименес
8
Касорла
19
Элизеу
19
Элизеу
8
Касорла
36
Ресио
16
Мареска
16
Мареска
36
Ресио
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
15
Касерес
20
Альфаро
20
Альфаро
15
Касерес
20
Хименес
9
Огунжими
9
Огунжими
20
Хименес
7
Перейра
10
Нсуе
10
Нсуе
7
Перейра
Остались в запасе
Малага
Мальорка
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Малага - Мальорка
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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