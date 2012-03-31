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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 31 марта 2012
Малага
31.03.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
39'
Р. Кастро
45+1'
Х. Антонио Дорадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
Замена
Х. Матилья
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Н. Монреаль
Желтая карточка
Фабри
Желтая карточка
М. Нельсон
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
С. Фернандес
Замена
Хуанма
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
Замена
Ириней
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
+1
ГОЛ! 0:2!
Х. Антонио Дорадо
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
2
Мартин Демичелис
ЦП
19
Элизеу
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦП
24
Роке Санта Крус
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Малага
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
26
Супер
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
25
Серхио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
18
Монреаль
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Гамес
2
Демичелис
19
Элизеу
8
Касорла
22
Иско
30
Фернандес
23
Рондон
4-3-2-1
31
Фабри
22
Нельсон
5
Дорадо
4
Амайя
23
Начо
7
Эчебаррия
87
Каньяс
9
Перейра
24
Санта Крус
10
Монтеро
24
Кастро
18
Монреаль
30
Буонанотте
30
Буонанотте
18
Монреаль
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
30
Фернандес
24
Санта Крус
8
Матилья
8
Матилья
24
Санта Крус
7
Эчебаррия
0
Ириней
0
Ириней
7
Эчебаррия
10
Монтеро
22
Хуанма
22
Хуанма
10
Монтеро
Остались в запасе
Малага
Бетис
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
25
Серхио
ЦП
26
Супер
ЦЗ
13
Касто
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
26
Супер
ЦЗ
13
Касто
ВР
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Малага - Бетис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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