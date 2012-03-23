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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Райо Вальекано
Малага - Райо Вальекано: обзор матча 23 марта 2012
Малага
23.03.2012, пятница, 01:00
Испания. Примера, 29 тур
4 : 2
Завершен
Райо Вальекано
35'
Х. Саломон Рондон
58'
Х. Саломон Рондон
70'
Э. Мареска
86'
Дуда
5'
Д. Коста (П)
84'
Р. Трасоррас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Райо Вальекано
ГОЛ! 4:2!
Дуда
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Аррибас
Замена
Дуда
️️️️
С. Касорла
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Трасоррас
Желтая карточка
В. Кабальеро
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Э. Мареска
ГОЛ! 3:1!
Э. Мареска
Пас отдал
Х. Гамес
Замена
Э. Мареска
️️️️
Элизеу
Замена
Л. Бангура
️️️️
Э. Арментерос
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Хоакин
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Элизеу
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
Д. Коста
10'
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Гамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
2
Мартин Демичелис
ЦП
19
Элизеу
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
АП
25
Мичу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
4
Матейсен
3
Велигтон
18
Гамес
2
Демичелис
19
Элизеу
8
Касорла
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
4-2-2-2
1
Жоэль
2
Тито
5
Пулидо
14
Аррибас
20
Касадо
18
Фуэго
26
Мовилья
10
Пити
23
Арментерос
19
Коста
25
Мичу
19
Элизеу
16
Мареска
16
Мареска
19
Элизеу
8
Касорла
17
Дуда
17
Дуда
8
Касорла
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
26
Мовилья
10
Трасоррас
10
Трасоррас
26
Мовилья
23
Арментерос
7
Бангура
7
Бангура
23
Арментерос
14
Аррибас
23
Тамудо
23
Тамудо
14
Аррибас
Остались в запасе
Малага
Райо Вальекано
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
28
Диего Бенито
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Статистика матча Малага - Райо Вальекано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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