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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 02 мая 2012
Барселона
02.05.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Малага
14'
К. Пуйоль
35'
Л. Месси (П)
59'
Л. Месси (П)
64'
Л. Месси
26'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
И. Афеллай
️️️️
А. Иньеста
Замена
Ресио
️️️️
С. Касорла
Замена
М. Бартра
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
Педро
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
С. Фернандес
️️️️
Д. Буонанотте
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Х. Гамес
ГОЛ! 1:0!
К. Пуйоль
Пас отдал
А. Иньеста
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Элизеу
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
17
Дуда
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
5
Пуйоль
14
Маскерано
10
Алвес
8
Иньеста
4
Фабрегас
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
7
Куэнка
4-2-3-1
13
Камени
19
Элизеу
20
Санчес
2
Демичелис
18
Гамес
4
Камачо
17
Дуда
20
Портильо
30
Буонанотте
8
Касорла
23
Рондон
5
Пуйоль
5
Бартра
5
Бартра
5
Пуйоль
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
8
Иньеста
17
Афеллай
17
Афеллай
8
Иньеста
8
Касорла
36
Ресио
36
Ресио
8
Касорла
30
Буонанотте
30
Фернандес
30
Фернандес
30
Буонанотте
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Барселона
Малага
26
Виктор Вальдес
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 21:55 (прямая)
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