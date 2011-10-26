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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Малага
Райо Вальекано - Малага: обзор матча 26 октября 2011
Райо Вальекано
26.10.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Малага
7'
П. Ботельо
70'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Малага
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
Коке
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Апоньо
️️️️
С. Касорла
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ж. Тулалан
ГОЛ! 2:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Р. Трасоррас
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Пити
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
Ж. Фигерас
Желтая карточка
Тито
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Дуда
Красная карточка
Элизеу
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 1:0!
П. Ботельо
Пас отдал
Пити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
25
Мичу
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
17
Хоакин
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Райо Вальекано
9
Коке
ВР
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
7
Нестор Сусаета
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
32
Апоньо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
7
Хуанми
ЦФ
3-3-1-3
1
Кобеньо
2
Тито
14
Аррибас
21
Фигерас
18
Фуэго
10
Пити
26
Мовилья
26
Ботельо
7
Бангура
23
Тамудо
25
Мичу
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
20
Санчес
19
Элизеу
28
Тулалан
8
Касорла
30
Фернандес
17
Хоакин
17
Дуда
9
ван Нистелрой
23
Тамудо
9
Коке
9
Коке
23
Тамудо
10
Пити
10
Трасоррас
10
Трасоррас
10
Пити
7
Бангура
22
Пачеко
22
Пачеко
7
Бангура
17
Дуда
18
Монреаль
18
Монреаль
17
Дуда
8
Касорла
32
Апоньо
32
Апоньо
8
Касорла
28
Тулалан
16
Мареска
16
Мареска
28
Тулалан
Остались в запасе
Райо Вальекано
Малага
7
Нестор Сусаета
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
22
Иско
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
7
Нестор Сусаета
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
22
Иско
АП
7
Хуанми
ЦФ
Статистика матча Райо Вальекано - Малага
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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