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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Леванте
Малага - Леванте: обзор матча 10 марта 2012
Малага
10.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
51'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Леванте
Желтая карточка
Ж. Тулалан
+4
Желтая карточка
Дуда
+4
Желтая карточка
С. Фернандес
+1
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
С. Бальестерос
Желтая карточка
Иско
Замена
Р. Суарес
️️️️
П. Лопес
Замена
П. Ботельо
️️️️
О. Серрано
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Монреаль
18
Гамес
8
Касорла
28
Тулалан
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
4-1-3-2
78
Мунуа
19
Лопес
18
Бальестерос
22
Кабрал
15
Дель Орно
15
Фаринос
23
Вальдо
9
Баркеро
11
Серрано
5
Геззаль
2
Коне
19
Лопес
21
Суарес
21
Суарес
19
Лопес
11
Серрано
26
Ботельо
26
Ботельо
11
Серрано
5
Геззаль
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
5
Геззаль
Остались в запасе
Малага
Леванте
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Малага - Леванте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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