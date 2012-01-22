Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 22 января 2012
Малага
22.01.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 4
Завершен
Барселона
85'
Х. Саломон Рондон
33'
Л. Месси
48'
А. Санчес
51'
Л. Месси
81'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
ГОЛ! 1:4!
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Замена
Ресио
️️️️
С. Касорла
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
Джонатан
️️️️
Адриано
Травма
Адриано
Замена
И. Куэнка
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Э. Мареска
Замена
С. Фернандес
️️️️
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Т. Алькантара
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
19
Элизеу
(К)
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
8
Санти Касорла
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
3
Адриано
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Монреаль
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Гамес
4
Камачо
16
Мареска
19
Элизеу
22
Иско
8
Касорла
9
ван Нистелрой
4-1-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
22
Абидаль
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Алькантара
10
Месси
4
Санчес
3
Адриано
8
Касорла
36
Ресио
36
Ресио
8
Касорла
9
ван Нистелрой
30
Фернандес
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
16
Мареска
23
Рондон
23
Рондон
16
Мареска
3
Адриано
6
Джонатан
6
Джонатан
3
Адриано
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
4
Санчес
7
Куэнка
7
Куэнка
4
Санчес
Остались в запасе
Малага
Барселона
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Малага - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Малага
Барселона
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+