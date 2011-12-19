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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 19 декабря 2011
Валенсия
19.12.2011, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Малага
36'
Р. Сольдадо
61'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
Замена
П. Пьятти
️️️️
Жонас
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Д. Парехо
️️️️
Э. Банега
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Дуда
️️️️
Иско
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Й. Матейсен
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
3-3-2-2
25
Алвес
4
Руис
23
Рами
22
Матье
18
Альба
8
Фегули
23
Мигел
6
Альбельда
11
Банега
17
Жонас
9
Сольдадо
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Монреаль
28
Тулалан
8
Касорла
17
Хоакин
22
Иско
23
Рондон
7
Хуанми
11
Банега
10
Парехо
10
Парехо
11
Банега
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
17
Жонас
10
Пьятти
10
Пьятти
17
Жонас
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
23
Рондон
30
Фернандес
30
Фернандес
23
Рондон
7
Хуанми
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
7
Хуанми
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 00:25 (прямая)
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