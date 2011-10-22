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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал
Малага - Реал: обзор матча 22 октября 2011
Малага
22.10.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 4
Завершен
Реал
11'
Г. Игуаин
23'
К. Роналду
28'
К. Роналду
38'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Элизеу
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
Замена
С. Фернандес
️️️️
С. Касорла
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Озил
️️️️
Кака
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
Элизеу
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Месут Озил
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
23
Рубен
19
Элизеу
2
Демичелис
4
Матейсен
18
Гамес
32
Апоньо
28
Тулалан
8
Касорла
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
19
Элизеу
18
Монреаль
18
Монреаль
19
Элизеу
17
Хоакин
30
Буонанотте
30
Буонанотте
17
Хоакин
8
Касорла
30
Фернандес
30
Фернандес
8
Касорла
10
Кака
10
Озил
10
Озил
10
Кака
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Малага
Реал
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Малага - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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