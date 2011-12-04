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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 04 декабря 2011
Реал Сосьедад
04.12.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 2
Завершен
Малага
10'
М. Демичелис (АГ)
89'
К. Вела
90+1'
Д. Ифран
21'
Х. Саломон Рондон
59'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
Желтая карточка
Д. Ифран
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Ифран
Пас отдал
И. Агиррече
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Вела
Замена
И. Камачо
️️️️
С. Санчес
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Эстрада
Желтая карточка
А. Гризманн
Замена
Д. Ифран
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Апоньо
️️️️
С. Касорла
Желтая карточка
С. Санчес
ГОЛ! 1:2!
С. Фернандес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Иско
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Иско
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Демичелис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
22
Эстрада
17
Зурутуса
6
Элустондо
11
Аранбуру
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
2
Демичелис
4
Матейсен
18
Монреаль
28
Тулалан
8
Касорла
30
Фернандес
22
Иско
17
Дуда
23
Рондон
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
22
Эстрада
12
Льоренте
12
Льоренте
22
Эстрада
11
Аранбуру
21
Ифран
21
Ифран
11
Аранбуру
20
Санчес
4
Камачо
4
Камачо
20
Санчес
8
Касорла
32
Апоньо
32
Апоньо
8
Касорла
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
23
Рубен
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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