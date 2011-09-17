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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Малага
Мальорка - Малага: обзор матча 17 сентября 2011
Мальорка
17.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Малага
39'
М. Демичелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Малага
Замена
С. Фернандес
️️️️
Дуда
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. ван Нистелрой
Замена
М. Перейра
️️️️
С. Техера
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
В. Касадесус
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Чико
Замена
А. Иенага
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
П. Касерес
ГОЛ! 0:1!
М. Демичелис
Пас отдал
С. Касорла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
15
Касерес
15
Чико
4
Рамис
51
Зуиверлон
8
Техера
17
Пина
12
Тиссоне
20
Альфаро
10
Хемед
10
Нсуе
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
4
Матейсен
19
Элизеу
8
Касорла
28
Тулалан
17
Хоакин
17
Дуда
9
ван Нистелрой
10
Баптиста
20
Альфаро
14
Иенага
14
Иенага
20
Альфаро
8
Техера
7
Перейра
7
Перейра
8
Техера
10
Хемед
11
Касадесус
11
Касадесус
10
Хемед
10
Баптиста
16
Мареска
16
Мареска
10
Баптиста
17
Дуда
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Дуда
9
ван Нистелрой
23
Рондон
23
Рондон
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Мальорка
Малага
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Мальорка - Малага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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