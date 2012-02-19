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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 19 февраля 2012
Атлетик
19.02.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Малага
58'
Ф. Аморебиета
60'
М. Сан Хосе
61'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
И. Перес
️️️️
А. Эррера
Замена
И. Камачо
️️️️
Ж. Тулалан
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
Хоакин
️️️️
С. Фернандес
Замена
Элизеу
️️️️
Ресио
ГОЛ! 3:0!
Г. Токеро
Пас отдал
А. Эррера
ГОЛ! 2:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
Г. Токеро
ГОЛ! 1:0!
Ф. Аморебиета
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Сусаета
Замена
Ф. Аморебиета
️️️️
Б. Экиза
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Б. Экиза
20'
Желтая карточка
А. Ираола
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
36
Ресио
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
Ортенече
18
де Маркос
14
Сусаета
21
Эррера
8
Итурраспе
10
Муньяин
23
Токеро
4-3-2-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Монреаль
8
Касорла
36
Ресио
28
Тулалан
30
Фернандес
22
Иско
23
Рондон
5
Экиза
45
Аморебиета
45
Аморебиета
5
Экиза
21
Эррера
21
Перес
21
Перес
21
Эррера
14
Сусаета
12
Льоренте
12
Льоренте
14
Сусаета
36
Ресио
19
Элизеу
19
Элизеу
36
Ресио
28
Тулалан
4
Камачо
4
Камачо
28
Тулалан
30
Фернандес
17
Хоакин
17
Хоакин
30
Фернандес
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Идрисс Камени
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Малага
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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