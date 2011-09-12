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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 12 сентября 2011
Малага
12.09.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
4'
С. Касорла
25'
Хоакин
48'
С. Касорла
72'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Хоакин
Замена
Хайме
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Хоакин
ГОЛ! 4:0!
Хоакин
Пас отдал
С. Касорла
Замена
М. Рико
️️️️
А. Гомес
Замена
Иско
️️️️
Д. Буонанотте
Желтая карточка
К. Мартинш
Замена
Й. Молло
️️️️
Д. Бенитес
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
Желтая карточка
Ф. Хара
Желтая карточка
Дуда
ГОЛ! 3:0!
С. Касорла
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
Пас отдал
Х. Гамес
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Пас отдал
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Гамес
8
Касорла
28
Тулалан
17
Дуда
30
Буонанотте
17
Хоакин
9
ван Нистелрой
4-3-2-1
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
23
Гомес
8
Йебда
22
Мартинш
26
Хара
11
Бенитес
14
Уче
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
30
Буонанотте
22
Иско
22
Иско
30
Буонанотте
17
Хоакин
23
Рондон
23
Рондон
17
Хоакин
22
Мартинш
9
Хайме
9
Хайме
22
Мартинш
23
Гомес
17
Рико
17
Рико
23
Гомес
11
Бенитес
89
Молло
89
Молло
11
Бенитес
Остались в запасе
Малага
Гранада
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Фран Рико
ПП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Малага - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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