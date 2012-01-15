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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 15 января 2012
Спортинг
15.01.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Малага
36'
А. Гальвез
90+2'
О. Трехо
88'
Р. ван Нистелрой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
ГОЛ! 2:1!
О. Трехо
Пас отдал
А. Ривера
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Н. Касес
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
Х. Пабло
Замена
М. Билич
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Й. Матейсен
Замена
А. Ривера
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
С. Эгурен
Замена
О. Трехо
️️️️
Н. Ново
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Элизеу
Замена
Хуанми
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
А. Каштру
ГОЛ! 1:0!
А. Гальвез
Пас отдал
Н. Касес
11'
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
Й. Матейсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Малага
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
6
Гальвез
15
Канелья
15
Арнолен
22
Суарес
9
Эгурен
10
Касес
10
Де лас Куэвас
8
Каштру
10
Ново
18
Баррал
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
2
Демичелис
20
Санчес
4
Матейсен
19
Элизеу
18
Монреаль
28
Тулалан
8
Касорла
30
Фернандес
22
Иско
9
ван Нистелрой
8
Каштру
5
Ривера
5
Ривера
8
Каштру
10
Ново
8
Трехо
8
Трехо
10
Ново
10
Де лас Куэвас
9
Билич
9
Билич
10
Де лас Куэвас
19
Элизеу
30
Буонанотте
30
Буонанотте
19
Элизеу
30
Фернандес
7
Хуанми
7
Хуанми
30
Фернандес
4
Матейсен
23
Рондон
23
Рондон
4
Матейсен
Остались в запасе
Спортинг
Малага
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
35
Поль Фрейшанет Вьехо
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Малага
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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