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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Малага
Расинг - Малага: обзор матча 21 ноября 2011
Расинг
21.11.2011, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Малага
70'
М. Арана
48'
Иско
65'
А. Гонсалес (АГ)
89'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Малага
ГОЛ! 1:3!
С. Фернандес
Пас отдал
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
С. Санчес
️️️️
Х. Гамес
Желтая карточка
Дуда
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
ГОЛ! 1:2!
М. Арана
Пас отдал
К. Стуани
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Гонсалес
Замена
Х. Луке
️️️️
К. Фернандес
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 0:1!
Иско
Замена
К. Стуани
️️️️
М. Коне
Желтая карточка
Ф. Перес
Желтая карточка
М. Арана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Торрехон
27
Гонсалес
5
Сисма
18
Диоп
15
Перес
8
Гонсалес
10
Мунитис
17
Арана
42
Коне
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Монреаль
8
Касорла
28
Тулалан
30
Фернандес
22
Иско
17
Дуда
23
Рондон
18
Фернандес
17
Луке
17
Луке
18
Фернандес
42
Коне
7
Стуани
7
Стуани
42
Коне
18
Гамес
20
Санчес
20
Санчес
18
Гамес
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Расинг
Малага
0
Марио Фернандес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эктор Купер
23
Рубен
ВР
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Расинг - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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