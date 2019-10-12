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Эктор Купер
Тренер
Имя
Эктор
Фамилия
Купер
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 ноября 1955
Статистика
Новости
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Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Кубок африканских наций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Турция. Супер-Лига 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Турция. Супер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеские матчи 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Египет
3
0
3
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
15.06.2018
Египет
0 : 1
Уругвай
19.06.2018
Россия
3 : 1
Египет
25.06.2018
Саудовская Аравия
2 : 1
Египет
12 октября 2019
22:58
Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»
1
23 сентября 2019
12:30
Эктор Купер ушел в отставку с поста главного тренера Узбекистана
7 августа 2018
08:53
Купер: «Цель – показать отличный результат на Кубке Азии и осуществить заветную мечту узбекского народа – выйти на ЧМ»
1
07:06
Эктор Купер стал главным тренером сборной Узбекистана
4
2 августа 2018
12:51
Экс-тренер «Валенсии», «Интера» и сборной Египта Купер возглавит сборную Узбекистана
08:06
Экс-тренер сборной Мексики Агирре возглавил Египет
27 июня 2018
01:32
Главный тренер Египта ушел в отставку. Сборная заняла последнее место в группе
1
26 июня 2018
11:11
ФИФА может наказать Салаха за неявку на пресс-конференцию после поражения от Саудовской Аравии
5
20 июня 2018
10:08
Тренер Египта: «Не могу сказать, как далеко Россия пройдет в плей-офф»
13
06:43
Купер покинет сборную Египта после завершения выступления на ЧМ-2018
4
19 июня 2018
23:22
Тренер Египта: «Если руководство недовольно моей работой, я уйду»
9
15 июня 2018
18:22
Купер: «Салах – важный игрок для сборной Египта. Думаю, к матчу с Россией он будет в порядке»
3
5 июня 2018
23:03
Тренер сборной Египта: «Травма Салаха? Мы готовы заменить его, если он не будет готов»
1
3 июня 2018
11:38
Фото
Мидо похудел на 37 килограммов и предложил главному тренеру Египта взять его на ЧМ-2018
12
2 июня 2018
11:05
Тренер сборной Египта: «Участие Салаха в ЧМ-2018? Он сделает это»
3
14 мая 2018
12:15
Салах и Эль-Ненни – в расширенной заявке сборной Египта на ЧМ-2018
5
14 марта 2018
22:27
Тренер сборной Египта надеется, что Рамадан не помешает команде показать свой уровень на ЧМ-2018
8
5 января 2018
23:28
Купер: «В супермаркете мне сказали, что сборная Египта может выиграть ЧМ-2018»
3
01:07
Салах стал игроком года в Африке, сборная Египта — лучшей национальной командой
9
16 декабря 2017
16:42
Зидан: «Салах – отличный игрок, я его очень ценю»
1
3 декабря 2017
00:02
Главный тренер сборной Египта: «Мне достоверно известно, что «Реал» интересуется Салахом»
6
07.01.2019 13:47
Этой зимой вас спасет Кубок Азии. Объясняем, почему это особенный турнир
Необычная страна, реформы и полно знакомых фамилий.
22
13.02.2018 00:00
Тренер Египта 20 лет подряд проигрывает все свои финалы
Главный тренер Египта Эктор Купер − чемпион по обидным поражениям.
13
30.09.2019 17:56
Элдор Шомуродов вызван в сборную Узбекистана
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов назвал расширенный состав национальной команды, который будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира против Йемена и Сингапура.
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