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    Тренер сборной Египта надеется, что Рамадан не помешает команде показать свой уровень на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал тот факт, что участие команды в чемпионате мира-2018 совпадет со священным для мусульман месяцем Рамаданом. Африканцы – соперники сборной России.

    «Мы наняли специалистов, чтобы они помогали игрокам во время Рамадана следить за постом и при этом не терять форму. Будем и мы, тренеры, контролировать питание и режим футболистов. Надеюсь, священный месяц не помешает моим игрокам показать свой уровень», – сказал аргентинец.

    Напомним, что во время Рамадана в некоторые дни мусульманам нельзя принимать пищу вообще.

    Источник: AS

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    14.03.2018 22:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 15 марта 2018, 17:58

      Ну хоть что-то нам поможет!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 марта 2018, 01:08

      в некоторые дни?? там целый месяц нельзя пить и есть в светлое время суток.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 14 марта 2018, 23:27

      правильно будет Рамазан, а не Рамадан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > ROOSHAN 15 марта 2018, 01:11

      правильно Рамадзан! но многие произносять Рамадан а некоторые Рамазан. там это буквы у арабов сложная с двойным созвучием. но произносять все по своему и одним созвучием. оба означает священный месяц.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 марта 2018, 22:45

      Свинины им, жареной!

      -1
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      Рейтинг: +8821

      vladik12 14 марта 2018, 22:30

      Да Салах без сна и еды нас повертит.

      1
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