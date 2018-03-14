Тренер сборной Египта надеется, что Рамадан не помешает команде показать свой уровень на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал тот факт, что участие команды в чемпионате мира-2018 совпадет со священным для мусульман месяцем Рамаданом. Африканцы – соперники сборной России.

«Мы наняли специалистов, чтобы они помогали игрокам во время Рамадана следить за постом и при этом не терять форму. Будем и мы, тренеры, контролировать питание и режим футболистов. Надеюсь, священный месяц не помешает моим игрокам показать свой уровень», – сказал аргентинец.

Напомним, что во время Рамадана в некоторые дни мусульманам нельзя принимать пищу вообще.