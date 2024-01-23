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Эктор Купер
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Эктор Купер - новости
Аргентина
16 ноября 1955 (70)
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Переводчик и репортер расплакались во время интервью Купера – он впервые вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии
2024.01.23 20:27
1
Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»
2019.10.12 22:58
1
Эктор Купер ушел в отставку с поста главного тренера Узбекистана
2019.09.23 12:30
Купер: «Цель – показать отличный результат на Кубке Азии и осуществить заветную мечту узбекского народа – выйти на ЧМ»
2018.08.07 08:53
1
Эктор Купер стал главным тренером сборной Узбекистана
2018.08.07 07:06
4
Экс-тренер «Валенсии», «Интера» и сборной Египта Купер возглавит сборную Узбекистана
2018.08.02 12:51
Экс-тренер сборной Мексики Агирре возглавил Египет
2018.08.02 08:06
Главный тренер Египта ушел в отставку. Сборная заняла последнее место в группе
2018.06.27 01:32
1
ФИФА может наказать Салаха за неявку на пресс-конференцию после поражения от Саудовской Аравии
2018.06.26 11:11
5
Тренер Египта: «Не могу сказать, как далеко Россия пройдет в плей-офф»
2018.06.20 10:08
13
Купер покинет сборную Египта после завершения выступления на ЧМ-2018
2018.06.20 06:43
4
Тренер Египта: «Если руководство недовольно моей работой, я уйду»
2018.06.19 23:22
9
Купер: «Салах – важный игрок для сборной Египта. Думаю, к матчу с Россией он будет в порядке»
2018.06.15 18:22
3
Тренер сборной Египта: «Травма Салаха? Мы готовы заменить его, если он не будет готов»
2018.06.05 23:03
1
Фото
Мидо похудел на 37 килограммов и предложил главному тренеру Египта взять его на ЧМ-2018
2018.06.03 11:38
12
Тренер сборной Египта: «Участие Салаха в ЧМ-2018? Он сделает это»
2018.06.02 11:05
3
Салах и Эль-Ненни – в расширенной заявке сборной Египта на ЧМ-2018
2018.05.14 12:15
5
Тренер сборной Египта надеется, что Рамадан не помешает команде показать свой уровень на ЧМ-2018
2018.03.14 22:27
8
Купер: «В супермаркете мне сказали, что сборная Египта может выиграть ЧМ-2018»
2018.01.05 23:28
3
Салах стал игроком года в Африке, сборная Египта — лучшей национальной командой
2018.01.05 01:07
9
Зидан: «Салах – отличный игрок, я его очень ценю»
2017.12.16 16:42
1
Главный тренер сборной Египта: «Мне достоверно известно, что «Реал» интересуется Салахом»
2017.12.03 00:02
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