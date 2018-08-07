Купер: «Цель – показать отличный результат на Кубке Азии и осуществить заветную мечту узбекского народа – выйти на ЧМ»

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер рассказал подробности своего назначения на этот пост, и поделился задачами, которые поставлены перед ним.

«В первую очередь я познакомлюсь с футболистами, людьми, которые работают в футбольной сфере, и представителями средств массовой информации. Также ознакомлюсь с играми внутреннего чемпионата. То есть я начну свою работы с ознакомления. Все реформы необходимо проводить постепенно. Нельзя за короткий срок время ожидать чудес. Мы поэтапно будет достигать наших целей и задач.

Я буду жить в Узбекистане и работать со сборной. Я могу отправиться в Испанию и Аргентину. Но моим основным местом жительства будет Узбекистан. Ассоциация футбола Узбекистана создает для этого все условия. Я хотел бы поблагодарить их за это.

Что касается местных тренеров, то я буду консультироваться с ними. А насчет совместной работы, это покажет время. Я не могу ответить на этот вопрос, будучи не осведомленным о работе локальных специалистов. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что со сборной Узбекистана будут работать три моих помощника-тренера.

Основной причиной заключения соглашения с Ассоциацией футбола Узбекистана являются цели, поставленные национальной сборной Узбекистана. Это показать отличный результат на Кубке Азии и осуществить заветную мечту узбекского народа – выйти на чемпионат мира.

Кубок мира – это самое важное соревнование четырехлетия. Все команды в мире усердно трудятся, чтобы принять участие в этом турнире. В футболе невозможно предсказать результат. Я обещаю, что приложу все усилия, чтобы сборная Узбекистана вышла на ЧМ. Остальное покажет время», – приводит слова Купера Sports.uz.