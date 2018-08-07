Эктор Купер стал главным тренером сборной Узбекистана

Новым главным тренером сборной Узбекистана официально объявлен аргентинский специалист Эктор Купер.

Накануне он прибыл в Ташкент, где прошла встреча с вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана Умидом Ахматджановым.

«Наши люди очень любят футбол. После объявления вашей кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной болельщики футбола в нашей стране были счастливы. Наша главная цель – добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путевки в Токио-2020 и на ЧМ-2022.

Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба. Мы все одна семья и надеемся, что мы добьемся своих целей», – приводит слова Ахматджанова Sports.uz.

Ранее 62-летний тренер работал с «Мальоркой», «Валенсией», «Интером», «Бетисом», «Пармой» и сборной Египта.