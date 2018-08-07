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    Эктор Купер стал главным тренером сборной Узбекистана

    Новым главным тренером сборной Узбекистана официально объявлен аргентинский специалист Эктор Купер.

    Накануне он прибыл в Ташкент, где прошла встреча с вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана Умидом Ахматджановым.

    «Наши люди очень любят футбол. После объявления вашей кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной болельщики футбола в нашей стране были счастливы. Наша главная цель – добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путевки в Токио-2020 и на ЧМ-2022.

    Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба. Мы все одна семья и надеемся, что мы добьемся своих целей», – приводит слова Ахматджанова Sports.uz.

    Ранее 62-летний тренер работал с «Мальоркой», «Валенсией», «Интером», «Бетисом», «Пармой» и сборной Египта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 07:06
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 15:38

      Может выведет Узбекистан на ЧМ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 августа 2018, 12:06

      Успехов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 09:26

      Узбекам всегда немного не хватает,чтобы попасть на ЧМ,может с приходом этого тренера,непруха закончится...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 7 августа 2018, 07:44

      Удачи Куперу и сборной Узбекистана!!!

      4
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