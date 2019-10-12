Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»

Бывший нападающий «Интера» Роналдо рассказал, почему покинул клуб в 2002 году. Дело в главном тренере – тогда итальянцев возглавлял аргентинец Эктор Купер.

«Никогда не хотел покидать «Интер». Ощущал клуб как свой дом, был готов играть в нем до конца карьеры. Но мы с Купером достигли стадии, когда мы не оставалось ничего, кроме как уйти. Тренер относился ко мне плохо. Президент поддержал его, и я проявил гордость и ушел», – цитирует бразильца Football Italia.