Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»

Бывший нападающий «Интера» Роналдо рассказал, почему покинул клуб в 2002 году. Дело в главном тренере – тогда итальянцев возглавлял аргентинец Эктор Купер.
«Никогда не хотел покидать «Интер». Ощущал клуб как свой дом, был готов играть в нем до конца карьеры. Но мы с Купером достигли стадии, когда мы не оставалось ничего, кроме как уйти. Тренер относился ко мне плохо. Президент поддержал его, и я проявил гордость и ушел», – цитирует бразильца Football Italia.
- Роналдо выступал за «Интер» с 1997 по 2002 год (68 матчей в Серии А, 49 голов).
- После миланцев бразилец пять лет играл за мадридский «Реал».
- Форвард закончил карьеру в 2011 году.
Источник: Football Italia