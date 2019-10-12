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  • Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»

Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»

12 октября 2019, 22:58
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Бывший нападающий «Интера» Роналдо рассказал, почему покинул клуб в 2002 году. Дело в главном тренере – тогда итальянцев возглавлял аргентинец Эктор Купер.

«Никогда не хотел покидать «Интер». Ощущал клуб как свой дом, был готов играть в нем до конца карьеры. Но мы с Купером достигли стадии, когда мы не оставалось ничего, кроме как уйти. Тренер относился ко мне плохо. Президент поддержал его, и я проявил гордость и ушел», – цитирует бразильца Football Italia.

  • Роналдо выступал за «Интер» с 1997 по 2002 год (68 матчей в Серии А, 49 голов).
  • После миланцев бразилец пять лет играл за мадридский «Реал».
  • Форвард закончил карьеру в 2011 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Интер Купер Эктор Роналдо
Комментарии (1)
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spartakuz
1570942637
Купер и к сб. Узбекистана отнёсся плохо. После первого же матча вытурили!
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