Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Роналдо: «Никогда не хотел покидать «Интер», но тренер Купер относился ко мне плохо»

    Бывший нападающий «Интера» Роналдо рассказал, почему покинул клуб в 2002 году. Дело в главном тренере – тогда итальянцев возглавлял аргентинец Эктор Купер.

    «Никогда не хотел покидать «Интер». Ощущал клуб как свой дом, был готов играть в нем до конца карьеры. Но мы с Купером достигли стадии, когда мы не оставалось ничего, кроме как уйти. Тренер относился ко мне плохо. Президент поддержал его, и я проявил гордость и ушел», – цитирует бразильца Football Italia.

    • Роналдо выступал за «Интер» с 1997 по 2002 год (68 матчей в Серии А, 49 голов).
    • После миланцев бразилец пять лет играл за мадридский «Реал».
    • Форвард закончил карьеру в 2011 году.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru