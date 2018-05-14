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    Салах и Эль-Ненни – в расширенной заявке сборной Египта на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объявил расширенный состав команды перед чемпионатом мира.

    Вратари: Эссам Эль-Хадари, Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами, Мохамед Ауад;

    Защитники: Ахмед Фатхи, Ахмед Аль-Мухаммади, Мохамед Абдель-Шафи, Ахмед Хегази, Али Габр, Омар Габер, Саад Самир, Айман Ашраф, Карим Хафез, Амро Тарек , Махмуд Хамди;

    Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Саид, Махмуд Фадлалла, Махмуд Хассан, Рамадан Собхи, Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз, Махмуд Абдель-Монейм , Амр Варда, Сэм Морси;

    Нападающие: Мохамед Салах , Маруан Мохсен, Ахмед Хассан Магуб, Ахмед Гомаа.

    Соперниками египтян по группе А на чемпионате мира стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.

    Источник: ESPN

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    14.05.2018 12:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2051

      almanev 14 мая 2018, 14:06

      Херовенькая фантазия у молодых египетских родителей.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > almanev 14 мая 2018, 21:56

      а что ванькой или васькой их называть? как бы там ни было салах очко акинфееву порвет !

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 14 мая 2018, 12:39

      Я бы удивился если Салаха небыло бы в списке)

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 14 мая 2018, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из всего списка знаю по игре только 10 человек

      -13
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 14 мая 2018, 12:34

      Ох эти Ахмеды, и Мохамеды, навозят наших Купетовых и Комбаровых))) Мне даже страшно думать, не то что смотреть))))))

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