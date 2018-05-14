Салах и Эль-Ненни – в расширенной заявке сборной Египта на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объявил расширенный состав команды перед чемпионатом мира.

Вратари: Эссам Эль-Хадари, Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами, Мохамед Ауад;

Защитники: Ахмед Фатхи, Ахмед Аль-Мухаммади, Мохамед Абдель-Шафи, Ахмед Хегази, Али Габр, Омар Габер, Саад Самир, Айман Ашраф, Карим Хафез, Амро Тарек , Махмуд Хамди;

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни, Абдалла Саид, Махмуд Фадлалла, Махмуд Хассан, Рамадан Собхи, Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз, Махмуд Абдель-Монейм , Амр Варда, Сэм Морси;

Нападающие: Мохамед Салах , Маруан Мохсен, Ахмед Хассан Магуб, Ахмед Гомаа.

Соперниками египтян по группе А на чемпионате мира стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.