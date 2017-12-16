Зидан: «Салах – отличный игрок, я его очень ценю»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил восхищение полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Ранее сообщалось, что сливочные рассматривают египтянина в качестве одного из вариантов усиления состава.

«Салах отличный игрок. Поначалу он был таковым в «Роме», сейчас в «Ливерпуле».

Он важный футболист и растет все больше и больше все больше. Он молод, и я очень его ценю»,– сказал Зидан.

В свою очередь, главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что получил подтвержденную информацию об интересе «Реала» к Салаху.

«Я получил подтвержденную информацию о том, что «Реал» заинтересован в подписании Салаха», – отметил Купер.