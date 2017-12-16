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    Зидан: «Салах – отличный игрок, я его очень ценю»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил восхищение полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

    Ранее сообщалось, что сливочные рассматривают египтянина в качестве одного из вариантов усиления состава.

    «Салах отличный игрок. Поначалу он был таковым в «Роме», сейчас в «Ливерпуле».

    Он важный футболист и растет все больше и больше все больше. Он молод, и я очень его ценю»,– сказал Зидан.

    В свою очередь, главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что получил подтвержденную информацию об интересе «Реала» к Салаху.

    «Я получил подтвержденную информацию о том, что «Реал» заинтересован в подписании Салаха», – отметил Купер.

    Источник: Tribalfootball

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    16.12.2017 16:42
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1513432572
    В Реале нет футболиста с такой манерой игры. Интересное будет приобретение.
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    ologreds
    1694991721
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