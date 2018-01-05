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    Купер: «В супермаркете мне сказали, что сборная Египта может выиграть ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Африканцы, напомним, сыграют в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

    «Мы настроены очень серьезно. Мне в супермаркете недавно сказали, что Египет может выиграть чемпионат мира в России. В принципе, нам никто не запрещает это сделать.

    В любом случае, легко нам не будет. На фоне очень сильных команд мы, я уверен, будем выглядеть достойно», – сказал аргентинец.

    Египтяне начнут турнир матчем с уругвайцами в Екатеринбурге.

    Источник: ФИФА

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    05.01.2018 23:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 января 2018, 14:11

      да то был египетский супермаркет( лавчонка), затерянный на задворках Хургады.. да и говорящий такую хрень был под воздействием гашиша... Эктор, не верь ..

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 6 января 2018, 00:29

      Бабки возле падика вчера говорили что слезы роналды были жертвенные. что так он наплакал себе евро. Говорят надо нашим лук на шею повесить типа тоже выиграть могут, правда есть риск типа за допенх дискву схлопотать.

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      Рейтинг: +643

      Symbol 6 января 2018, 00:24

      Ну уж если в супермаркете сказали))) Немцы с Бразильцами уже пошли билеты сдавать. Без шансов же xD

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