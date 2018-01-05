Купер: «В супермаркете мне сказали, что сборная Египта может выиграть ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Африканцы, напомним, сыграют в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

«Мы настроены очень серьезно. Мне в супермаркете недавно сказали, что Египет может выиграть чемпионат мира в России. В принципе, нам никто не запрещает это сделать.

В любом случае, легко нам не будет. На фоне очень сильных команд мы, я уверен, будем выглядеть достойно», – сказал аргентинец.

Египтяне начнут турнир матчем с уругвайцами в Екатеринбурге.