Переводчик и репортер расплакались во время интервью Купера – он впервые вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии

Интервью главного тренера сборной Сирии Эктора Купера после матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии против Индии (1:0) получилось эмоциональным.

Сирийские переводчик и репортер не сдержали слез, когда слушали тренера, который впервые в истории вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии.

Благодаря победе над Индией сирийцы заняли третье место в группе, которое для них оказалось проходным в 1/8 финала.