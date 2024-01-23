Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Переводчик и репортер расплакались во время интервью Купера – он впервые вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии

    Переводчик и репортер расплакались во время интервью Купера – он впервые вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии

    Интервью главного тренера сборной Сирии Эктора Купера после матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии против Индии (1:0) получилось эмоциональным.

    Сирийские переводчик и репортер не сдержали слез, когда слушали тренера, который впервые в истории вывел Сирию в плей-офф Кубка Азии.

    Благодаря победе над Индией сирийцы заняли третье место в группе, которое для них оказалось проходным в 1/8 финала.

    • 68-летний аргентинец ранее тренировал «Валенсию», «Интер». С испанцами Купер дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

    Новости по теме
    Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в плей-офф Кубка Азии 1
    Горячие эмоции сборной Таджикистана в автобусе после выхода в плей-офф Кубка Азии 3
    Таджикистан вышел в плей-офф на дебютном Кубке Азии 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+