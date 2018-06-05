Тренер сборной Египта: «Травма Салаха? Мы готовы заменить его, если он не будет готов» 

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал восстановительный процесс форварда Мохамеда Салаха. Игрок получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против«Реала» (1:3).

«Салах находится в процессе восстановления. Нам нужно повышать уровень его физической подготовки, потому что из-за травмы он не мог тренироваться.

Но мы получаем очень хорошие новости от врачей. Надеемся, Мохамед вернется до матча с Уругваем [15 июня – прим. «Бомбардира»]. Мы настроены оптимистично и ждем его. При этом мы стараемся сделать так, чтобы на нас не отразилась его травма – мы не должны зависеть от одного игрока.

Салах – важный игрок, но если он не будет готов в нужное время, мы готовы заменить его», – сказал Купер.

Салах показал, как проходит его восстановление после травмы