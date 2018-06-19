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    Тренер Египта: «Если руководство недовольно моей работой, я уйду»

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал результат матча 2-го тура группового тура ЧМ против России (1:3).

    «Думаю, что у нас было от 10 до 12 негативных момента в первом тайме. Мы допустили ошибки и не очень хорошо играли в защите. У нас было 10-15 плохих минут, поэтому мы проиграли. Не хватило удачи.

    Меня устроило то, как показали себя мои игроки. Нужно снизить число ошибок.

    Если руководство недовольно моей работой, я уйду. У нас еще один матч», – передает слова Купера корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 23:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 13:58

      Теперь шансы у Египта выйти из группы мизерные, но они есть.

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:12

      Не расстраивайтесь это всего лишь игра! Мы же дома , чего и вам желаемм )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:59

      Я доволен и вся Россия довольна!!!

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 июня 2018, 23:49

      Египет - хорошая, крепкая команда, и ругать ее за то, что она не может прыгнуть выше головы на чужом поле, нельзя.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 июня 2018, 23:33

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      Да тут и дураку понятно выход африканской, азиатской и некоторых других карликов на ЧМ это уже победа

      -39
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Shogun 19 июня 2018, 23:36

      Победа это участие нашей сборной. А африканские команды мне кажется раскатали бы нашу сборную...... Сенегал пример!

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      Рейтинг: +886

      xColaz > Shogun 19 июня 2018, 23:37

      Вообще-то нет, у всех континентов есть квота на ЧМ. При любых раскладах будет Африка, Азия и Америка

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      Рейтинг: +102

      Shogun > xColaz 19 июня 2018, 23:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я беру в общем, вот например Панама они попали на ЧМ и это уже для них победа, обычно чемпионом становится Бразилия, Аргентина, Италия, Германия, Испания и Франция

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Romantic2010 19 июня 2018, 23:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Африканскую команду уже раскатали 3-1

      -40
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