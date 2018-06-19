Тренер Египта: «Если руководство недовольно моей работой, я уйду»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал результат матча 2-го тура группового тура ЧМ против России (1:3).

«Думаю, что у нас было от 10 до 12 негативных момента в первом тайме. Мы допустили ошибки и не очень хорошо играли в защите. У нас было 10-15 плохих минут, поэтому мы проиграли. Не хватило удачи.

Меня устроило то, как показали себя мои игроки. Нужно снизить число ошибок.

Если руководство недовольно моей работой, я уйду. У нас еще один матч», – передает слова Купера корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!