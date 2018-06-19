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    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!


    3.9
    Голосов: 19
    19.06.2018 22:50
    Вы видели это?!

    Бомбардир Черышев

    Перед турниром Черчесов слабо верил в Черышева. В товарищеских матчах тот играл эпизодами, а встречу с Саудовской Аравией начинал на скамейке. Травма Дзагоева помогла Денису раскрыться, а матч с Египтом доказал, что два гола в первой игре чемпионата мира не были эпизодической случайностью.

    Здесь Черышев забил снова. Еще в первом тайме он опасно пробил над перекладиной, а после перерыва завершил голом прострел Фернандеса. Многострадальный Фатхи так настрадался от забегов Дениса, что перед его голом вообще забил в собственные ворота. У Черышева теперь три мяча в двух играх, твердое место в основе и статус одного из главных игроков сборной. Совсем недавно его в эту сборную не вызывали вообще.

    Салаха все-таки закрыли

    Египет выходил за победой, поэтому Салаха уже не берегли. Черчесов отбивался от всех вопросов и говорил, что знает решение против главной звезды соперника. И он не обманул. Против Салаха персонально действовал Жирков, которого в теории должны были страховать. При любой борьбе Юра врезался в Мохамеда и давил на него физически, хотя с подстраховкой были проблемы. Салах все равно ни разу не получил свободное пространство и творил под вечной опекой.

    Во втором тайме он сбежал от Жиркова в центральную зону. Там же придумал самому себе пенальти, когда прорвался через зону Зобнина. Больше Салаха мы и не видели.

    Кутепов – слабое звено

    Сейчас страшно и подумать, что было бы с обороной сборной России без Игнашевича. С ним даже недостатки Кутепова становятся менее заметны, хотя недоработок в игре защитника «Спартака» все равно много. Только за первый тайм матча с Египтом Кутепов минимум три раза проиграл ключевую борьбу. Отсюда опасность от Мохсена и частые прорывы Трезеге. Россияне по всей логике могли пропустить еще до перерыва, но египтяне ничего не реализовали.

    В этом матче слабо сыграла и опорная зона. Зобнин постоянно путался в ногах, а Газинский уступал единоборства корпусом. Здесь обошлось, но в следующих матчах будет сложнее.

    Дзюба вместо Смолова − сильное решение

    Смолов потерял форму в тот период, когда должен был ее набрать. Он не забивал ни в последних турах РФПЛ, ни в двух предтурнирных товарняках сборной. 70 сухих минут против рафинированной обороны саудовцев − последний знак для Черчесова.

    Зато Дзюба забил через минуту после того, как попал на чемпионат мира. А еще всю весну тихо накачивал скилл в Туле. Как итог − в главном матче года вышел именно он. Тем более у нас образовались толковые фланги, а Дзюба лучше всех подходит для конверсии пользы оттуда в голы.

    В итоге он справился. За один только первый тайм мы создали 15 атак через фланговые навесы. Дзюба трудился, боролся − и при этом вообще не делал атаку скучной и зацикленной на себе. В итоге первый гол забил хоть и не он, но все случилось именно благодаря его работе на своем месте.

    Ну, а третий гол все доказал: Черчесов убрал самого респектного форварда страны и поставил того, с кем когда-то конфликтовал. Это было смело и правильно.

    Мы в плей-офф ЧМ! На 99%

    Невероятно, но эта сборная − самая критикуемая и самая серая на протяжении двух лет − показала самый мощный групповой этап в истории России. Теперь мы (точно) выходим в плей-офф.

    Смотрите. Египет − автоматически без шансов. Если Саудовская Аравия завтра не выиграет (шансов мало), то можно открывать шампанское за первый для нас плей-офф чемпионата мира. Если вдруг выиграет сначала Уругвай,а потом еще и Египет, а мы проиграем третий матч, тогда у трех команд будет по шесть очков. По регламенту ФИФА далее считается разница мячей. У нас пока отличная. Далее – результат очного матча. В общем, все очень-очень хорошо.

    Но расслабляться перед Уругваем нельзя. Первое место в группе − шанс не попасть на лучшую команду группы В. И продлить себе праздник подольше.

    Текстовый онлайн матча Россия – Египет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии64
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      Рейтинг: +15

      smit1096 20 июня 2018, 21:37

      Между прочим, Испании в 2010 году хватило 8 голов для победы в турнире

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 июня 2018, 13:51

      МОЛОДЦЫ!

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 20 июня 2018, 12:12

      Честно, удивили. Каюсь в своем неверии в эту команду и посыпаю голову пеплом.
      Хотя и египтяне удивили, только в другую сторону. Ожидал большего.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 июня 2018, 11:35

      Россия 2 победы 0 поражений 1 пропущенный 8 забитых - Россия 2018

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 июня 2018, 10:42

      теперь бы еще уругвай наказать за слова перейры

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 20 июня 2018, 08:59

      Молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      ds21th 20 июня 2018, 08:58

      Ну всё же ещё чутка рано радоваться. Выйти бы в 1/4 - вот тогда праздник будет)

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > ds21th 20 июня 2018, 09:52

      с таким настроем и фартом и с такой игрой можно и до 1/2 финала дойти как Ю.Корея в 2002-ом)))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > android-uz 20 июня 2018, 11:54

      а там уже и чемпионат выиграть рукой подать

      2
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      Рейтинг: +13743

      Dominator777 20 июня 2018, 08:56

      Игра с Уругваем покажет истинную силу нашей сборной, а все же приятно получить положительные эмоции от первых двух матчей, в которых наши забили 8!!! голов.

      2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:54

      мы в играх на вылет на 100% ) ниже 2 точно не опустимся )) Пусть Аравия отыграется с 0:5 ))

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Тибер 20 июня 2018, 11:38

      Да... Аравия должна выигрывать Уругвай 6-0 и мы им проигрывать 7-0. скажем честно - вероятность 0%
      А вот например Египту зацепиться за 2 строчку при победе Аравии вполне возможно

      -1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > panmon 20 июня 2018, 13:10

      Эй умник, египет максимум 3 очка наберет, какое второе место???

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Vlad Mourinho 20 июня 2018, 13:15

      Если у 3 команд будет по 3 очка - вторая будет определяться по разнице мячей между ними. пока у Египта -1 всего...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 20 июня 2018, 13:18

      Конкретный вариант такой:
      Саудиты выигрывают 1-0 у Уругвая и проигрывают 2-0 Египту.
      Тогда за 2е место
      Египет (2-1 = 2:0 + 0:1)
      Уругвай (1-1 = 1:0 + 0:1)
      Саудиты (1-2 = 1:0 + 0:2)
      Матчи против нашей команды не считаются (но мы должны побеждать Уругвай конечно чтобы у тех осталось 3 очка

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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > panmon 20 июня 2018, 21:26

      значит я тебе просто понял неверно, думал что сомневаешься по поводу нашего выхода из группы

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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 июня 2018, 08:46

      Черышев красава

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