Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Вы видели это?!

Бомбардир Черышев

Перед турниром Черчесов слабо верил в Черышева. В товарищеских матчах тот играл эпизодами, а встречу с Саудовской Аравией начинал на скамейке. Травма Дзагоева помогла Денису раскрыться, а матч с Египтом доказал, что два гола в первой игре чемпионата мира не были эпизодической случайностью.

Здесь Черышев забил снова. Еще в первом тайме он опасно пробил над перекладиной, а после перерыва завершил голом прострел Фернандеса. Многострадальный Фатхи так настрадался от забегов Дениса, что перед его голом вообще забил в собственные ворота. У Черышева теперь три мяча в двух играх, твердое место в основе и статус одного из главных игроков сборной. Совсем недавно его в эту сборную не вызывали вообще.

Салаха все-таки закрыли

Египет выходил за победой, поэтому Салаха уже не берегли. Черчесов отбивался от всех вопросов и говорил, что знает решение против главной звезды соперника. И он не обманул. Против Салаха персонально действовал Жирков, которого в теории должны были страховать. При любой борьбе Юра врезался в Мохамеда и давил на него физически, хотя с подстраховкой были проблемы. Салах все равно ни разу не получил свободное пространство и творил под вечной опекой.

Во втором тайме он сбежал от Жиркова в центральную зону. Там же придумал самому себе пенальти, когда прорвался через зону Зобнина. Больше Салаха мы и не видели.

Кутепов – слабое звено

Сейчас страшно и подумать, что было бы с обороной сборной России без Игнашевича. С ним даже недостатки Кутепова становятся менее заметны, хотя недоработок в игре защитника «Спартака» все равно много. Только за первый тайм матча с Египтом Кутепов минимум три раза проиграл ключевую борьбу. Отсюда опасность от Мохсена и частые прорывы Трезеге. Россияне по всей логике могли пропустить еще до перерыва, но египтяне ничего не реализовали.

В этом матче слабо сыграла и опорная зона. Зобнин постоянно путался в ногах, а Газинский уступал единоборства корпусом. Здесь обошлось, но в следующих матчах будет сложнее.

Дзюба вместо Смолова − сильное решение

Смолов потерял форму в тот период, когда должен был ее набрать. Он не забивал ни в последних турах РФПЛ, ни в двух предтурнирных товарняках сборной. 70 сухих минут против рафинированной обороны саудовцев − последний знак для Черчесова.

Зато Дзюба забил через минуту после того, как попал на чемпионат мира. А еще всю весну тихо накачивал скилл в Туле. Как итог − в главном матче года вышел именно он. Тем более у нас образовались толковые фланги, а Дзюба лучше всех подходит для конверсии пользы оттуда в голы.

В итоге он справился. За один только первый тайм мы создали 15 атак через фланговые навесы. Дзюба трудился, боролся − и при этом вообще не делал атаку скучной и зацикленной на себе. В итоге первый гол забил хоть и не он, но все случилось именно благодаря его работе на своем месте.

Ну, а третий гол все доказал: Черчесов убрал самого респектного форварда страны и поставил того, с кем когда-то конфликтовал. Это было смело и правильно.

Мы в плей-офф ЧМ! На 99%

Невероятно, но эта сборная − самая критикуемая и самая серая на протяжении двух лет − показала самый мощный групповой этап в истории России. Теперь мы (точно) выходим в плей-офф.

Смотрите. Египет − автоматически без шансов. Если Саудовская Аравия завтра не выиграет (шансов мало), то можно открывать шампанское за первый для нас плей-офф чемпионата мира. Если вдруг выиграет сначала Уругвай,а потом еще и Египет, а мы проиграем третий матч, тогда у трех команд будет по шесть очков. По регламенту ФИФА далее считается разница мячей. У нас пока отличная. Далее – результат очного матча. В общем, все очень-очень хорошо.

Но расслабляться перед Уругваем нельзя. Первое место в группе − шанс не попасть на лучшую команду группы В. И продлить себе праздник подольше.

Текстовый онлайн матча Россия – Египет