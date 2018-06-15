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    Эктор Купер - статистика

    Тренер
    Имя Эктор
    Фамилия Купер
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 16 ноября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.06.2018 Египет 0 : 1 Уругвай
    19.06.2018 Россия 3 : 1 Египет
    25.06.2018 Саудовская Аравия 2 : 1 Египет
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