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Эктор Купер
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Эктор Купер - статистика
Аргентина
16 ноября 1955 (70)
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Статистика по турнирам
Кубок Азии 2023
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024
Чемпионат мира 2018
Кубок африканских наций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Турция. Супер-Лига 2012/2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Турция. Супер-Лига 2011/2012
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеские матчи 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Сирия
4
1
1
2
Кубок Азии, 1/8 финала
Иран
1 : 1
31.01.2024
Сирия
Кубок Азии, 3 тур
Сирия
1 : 0
23.01.2024
Индия
Кубок Азии, 2 тур
Сирия
0 : 1
18.01.2024
Австралия
Кубок Азии, 1 тур
Узбекистан
0 : 0
13.01.2024
Сирия
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