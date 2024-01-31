Статистика по турнирам

Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Чемпионат мира 2018 Кубок африканских наций 2017 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Супер-Лига 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Турция. Супер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеские матчи 2008 Италия. Серия А 2007/2008