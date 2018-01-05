Салах стал игроком года в Африке, сборная Египта — лучшей национальной командой

Милости просим в Россию. лежачих не бить)
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан игроком года в Африке.
В голосовании он обогнал своего одноклубника Садьо Мане и нападающего «Боруссии Д» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Сборная Египта признана лучшей национальной командой Африки, а ее главный тренер Эктор Купер, под руководством которого команда впервые с 1990 года пробилась в финальную часть ЧМ, — лучшим тренером.
Сборная Египта является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира.