Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах стал игроком года в Африке, сборная Египта — лучшей национальной командой

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан игроком года в Африке.

    В голосовании он обогнал своего одноклубника Садьо Мане и нападающего «Боруссии Д» Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Сборная Египта признана лучшей национальной командой Африки, а ее главный тренер Эктор Купер, под руководством которого команда впервые с 1990 года пробилась в финальную часть ЧМ, — лучшим тренером.

    Сборная Египта является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 января 2018, 10:00

      Милости просим в Россию. лежачих не бить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 января 2018, 06:52

      Отлично! А нам с ними играть на ЧМ! Ох как все будет не просто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 5 января 2018, 06:22

      Вполне заслуженно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 5 января 2018, 06:17

      Вполне заслуженно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      WarGAleX 5 января 2018, 04:48

      После жеребьёвки многие начали самоуверенно утверждать о том, что Россия явный претендент на 2е место в группе А, уступая лишь Уругваю. Однако по составу Египет явно сильнее будет. Половина сборной Египта играют в основном составе различных европейских клубов и преимущественно в АПЛ. По функционалу явно сильнее будут в том числе возможно даже и части сборной Уругвая.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 января 2018, 04:25

      На этот раз все по делу: и сборная отлично сыграла и Салах здорово в Ливерпуле играет..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      didim.nau46540 5 января 2018, 02:14


      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 января 2018, 01:18

      Черчес,с Новым Годом,с новыми неприятностями...
      Как ****** обыгрывать собираисси?
      На школьной доске иль на поле?
      Советчик твой ужо весла сушит))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > alex1951 5 января 2018, 01:20

      6звездочный египет,так правильно!))))
      ps просто буквы перепутал по пьяне вместо г внедрил б...сорри

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11