Мидо похудел на 37 килограммов и предложил главному тренеру Египта взять его на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Египта Хоссам Мидо в шутку предложил главному тренеру национальной команды Эктору Куперу взять его на ЧМ-2018. 35-летний экс-футболист похудел на 37 килограммов.

«Мистер Купер, я знаю, что вам нужен нападающий, который может зацепиться за мяч при контратаке. Я забивал за Египет каждые два матча, поэтому гарантирую, что забью в трех матчах группового этапа», – написал Мидо в твиттере.

Мидо завершил карьеру в 2013 году. За сборную Египта он провел 50 матчей и забил 19 голов.