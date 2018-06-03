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    Мидо похудел на 37 килограммов и предложил главному тренеру Египта взять его на ЧМ-2018

    Бывший нападающий сборной Египта Хоссам Мидо в шутку предложил главному тренеру национальной команды Эктору Куперу взять его на ЧМ-2018. 35-летний экс-футболист похудел на 37 килограммов.

    «Мистер Купер, я знаю, что вам нужен нападающий, который может зацепиться за мяч при контратаке. Я забивал за Египет каждые два матча, поэтому гарантирую, что забью в трех матчах группового этапа», – написал Мидо в твиттере.

    Мидо завершил карьеру в 2013 году. За сборную Египта он провел 50 матчей и забил 19 голов.

    Источник: Twitter

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    03.06.2018 11:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:10

      Если силы еще есть можно себя попробовать в сборной - массажистом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 18:40

      карьеру пять лет назад закончил какой уж тут ЧМ, ну в виде шутки еще ладно)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Данияр s 3 июня 2018, 14:06

      На что надеются незнаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 июня 2018, 13:32

      ишь какой хитрый) в свое время надо было сборную на ЧМ выводить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 3 июня 2018, 13:03

      35 лет? для Египта староват, но в сборной России вполне мог бы выйти в старте))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 3 июня 2018, 13:01

      забьёт в ворота сбродной россии полюбому, вот и дает гарантию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 июня 2018, 12:16

      лень в гугл, помойму за сельту играл? - в Лалиге так точно.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Pourport 3 июня 2018, 13:07

      во я дал!!! -знаток

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Боцман59rus 3 июня 2018, 13:08

      Да что он прямо выдающийся,зачем переживать то)И за Сельту он играл один сезон(2003г)провел 8 матчей,где 4 раза отметился!)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Боцман59rus 3 июня 2018, 13:09

      За Аякс и Тоттенхэм много заколотил!Но мне очень запомнился по 07 в составе Миддлсбро!)

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июня 2018, 11:55

      наоборот поправился... и звали его вроде как ахмед мидо

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 июня 2018, 11:43

      Он заодно и пол сменил? "35-летний экс-футболист похудела"

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