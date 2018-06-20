Купер покинет сборную Египта после завершения выступления на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет уволен со своего поста после завершения чемпионата мира-2018, сообщает Al-Watan. Ранее он заявлял, что готов покинуть команду, если этого потребует футбольное руководство страны.

Об отставке будет объявлено игры египтян против Саудовской Аравии. После двух туров на чемпионате мира Египет не имеет в своем активе очков.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре