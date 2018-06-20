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    Купер покинет сборную Египта после завершения выступления на ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер будет уволен со своего поста после завершения чемпионата мира-2018, сообщает Al-Watan. Ранее он заявлял, что готов покинуть команду, если этого потребует футбольное руководство страны.

    Об отставке будет объявлено игры египтян против Саудовской Аравии. После двух туров на чемпионате мира Египет не имеет в своем активе очков.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 06:43
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:39

      Ничего не удалось показать Египту.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2018, 10:17

      -2. Все верно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 июня 2018, 08:09

      У Кадырова траур.Утешьте его там.

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 07:30

      Удачи в последнем матче Группы против Аравии )

      0
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