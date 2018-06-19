Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре


    3
    Голосов: 14
    19.06.2018 23:47
    Артем – лучший.

    Артем Дзюба уже давно – пожалуй, самый резонансный футболист России. Кто-то его любит, кто-то ненавидит. Кого-то его острые цитаты веселят, а кого-то заставляют сразу захлопнуть браузер. Но сегодня независимо от личных симпатий надо признать: он сделал качество в наиболее подходящий момент. Уже не в первый раз за карьеру Дзюба выстреливает тогда, когда обстоятельства зажимают особенно плотно.

    • «Спартак» сбрасывал его в аренды то в «Томь», то в «Ростов» – он уезжал и забивал там.
    • Пойдя против всех, перешел в «Зенит» – вырос там в топ-форварда для чемпионата России.
    • Поругался уже в «Зените» – спустился в «Арсенал» и тоже назабивал.
    • Когда-то законфликтовал с Черчесовым (все же помнят историю про усы?) – и все-таки убедил взять его на ЧМ. Хотя ни Шатова, ни Денисова тренер не простил.

    Сейчас случилась похожая история. Дзюба вернулся в сборную, но в запас. В основе – прогрессивный и более любимый народом Смолов. Но потом был выход на замену против саудовцев, гол на первой же минуте и тот самый жест Черчесова. И вот Дзюба уже все перевернул: вышел в старте на главный матч года, показал отличнейший футбол и заколотил финальный матч.

    И коронное – еще одно приветствие Черчесову. Очень эффектный ход.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Кадр из онлайн-трансляции Первого канала
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 21 июня 2018, 10:29

      забить голы на чемпионате мира-это НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ ! но Дзюба слабый игрок и как чел !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 июня 2018, 21:07

      Дзюба-есть Дзюба-клоун и ********. Забил-молодец.Он центром поставлен.Он и должен забивать. Играли с командами,смешно какими. Ждем Суареса и делаем вывод.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 20 июня 2018, 17:08

      самое интересное, что все обирали и его и сборную, как только сборная и Дзюба заиграли все сразу начали - красава, красавцы. да научитесь вы болеть как надо, это ваша страна, болейте за нее всегда независимо от результатов. сами себе противоречите. реально до этого - Дзюба такой, сборная такая!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2018, 13:03

      Ну, красава, ничего не скажешь, не понесло бы его опять со своей словесной шелухой, а то опять всё позитивное впечатление испортит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      напишу просто 20 июня 2018, 10:55

      честь правой рукой как-то по-американски отдает, непатриотично это

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > напишу просто 20 июня 2018, 12:48

      правой и отдают... и голову прикрыл.. все правильно он сделал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      напишу просто > вместе с ЦСКА 20 июня 2018, 14:49

      дубина, я имел в виду кисть правой руки, американцы держат пальцы кисти перед виском дотрагиваясь до лба как Дзюба, а российкий военный упирается пальцами строго в висок ,посмотри как Шойгу на параде честь отдает, погугли, а потом уже минусуйте эксперты

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl > напишу просто 20 июня 2018, 16:33

      Честь будешь своему парню отдавать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > 20 июня 2018, 19:04

      то один честь отдаёт, к пустой башке прикладывается, то другой у них что фишка такая?ХОТЯ ПРАВИЛЬНО ЭТО ЖЕ ШОУ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 20 июня 2018, 10:51

      Я бы выделил всё-таки Фернандеса — молодец,хорошо влился в коллектив,не плохо взаимодействует с товарищами по команде.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2018, 10:12

      Все просто, ребят. Наконец-то вырос! Никто в таланте не сомневался. НИКОГДА! НО! - найти талант и применить талант у нас, в Любимешей, не умеют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 20 июня 2018, 09:15

      Дзюба красавец! нужно больше голов! даешь дубль Уругваю!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 июня 2018, 08:38

      Как только его не называли - а он всем доказал свою правоту. Молодец!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 20 июня 2018, 08:08

      "Заколотил матч"... Описка, а какая мощная (и даже верная)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11