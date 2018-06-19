Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

Артем – лучший.

Артем Дзюба уже давно – пожалуй, самый резонансный футболист России. Кто-то его любит, кто-то ненавидит. Кого-то его острые цитаты веселят, а кого-то заставляют сразу захлопнуть браузер. Но сегодня независимо от личных симпатий надо признать: он сделал качество в наиболее подходящий момент. Уже не в первый раз за карьеру Дзюба выстреливает тогда, когда обстоятельства зажимают особенно плотно.

«Спартак» сбрасывал его в аренды то в «Томь», то в «Ростов» – он уезжал и забивал там.

Пойдя против всех, перешел в «Зенит» – вырос там в топ-форварда для чемпионата России.

Поругался уже в «Зените» – спустился в «Арсенал» и тоже назабивал.

Когда-то законфликтовал с Черчесовым (все же помнят историю про усы?) – и все-таки убедил взять его на ЧМ. Хотя ни Шатова, ни Денисова тренер не простил.

Сейчас случилась похожая история. Дзюба вернулся в сборную, но в запас. В основе – прогрессивный и более любимый народом Смолов. Но потом был выход на замену против саудовцев, гол на первой же минуте и тот самый жест Черчесова. И вот Дзюба уже все перевернул: вышел в старте на главный матч года, показал отличнейший футбол и заколотил финальный матч.

И коронное – еще одно приветствие Черчесову. Очень эффектный ход.