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    Тренер Египта: «Не могу сказать, как далеко Россия пройдет в плей-офф»

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер остался доволен самоотдачей своих футболистов в проигранном матче команде России.

    «Салах был готов и сыграл хорошо. Я могу гордиться своими футболистами, они все выложились в этом матче по максимуму.

    Сборная России показала себя сильной командой. Не могу сказать, как далеко она пройдет в плей-офф», – приводит слова Купера Kingfut.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 10:08
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:36

      Главное для сборной России уже сделано и теперь нужно дождаться своего соперника в 18 финала. Кто нам достанется, сказать трудно. Хотя игра с Уругваем не будет очень важной, но победа в этом матче будет полезна для самоутверждения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 июня 2018, 12:52

      С Португалией можно бороться , Роналду не может весь турнир все тянуть ! А вот Испания , уже проблема !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 июня 2018, 11:18

      Как играешь -- таков и результат -- " волков бояться -- в лес не ходить " !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 20 июня 2018, 11:17

      от матча в матч нам выпадают соперники посильнее, как мы поняли уже, после Уругвая нам попадет команда сильнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 20 июня 2018, 11:07

      А вот мы точно можем сказать как далеко пройдет Египет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 20 июня 2018, 10:38

      До финала

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 июня 2018, 10:22

      К сожалению соперники будут из группы Б...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > panmon 20 июня 2018, 10:31

      Будем надеется на Иранское Чудо...

      8
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > KOLBIS 20 июня 2018, 10:46

      как то раз нам выпала Голландия, а в тот момент она была сильна, будем оптимистами)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > KOLBIS 20 июня 2018, 11:34

      Ещё может быть и марокканское чудо! А вдруг они Испанию и Португалию обыграют? Всё возможно ведь.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Обер-КанцлерЪ 20 июня 2018, 11:44

      Если они обыграют значит еще сильнее правда? :)
      На фарте и кураже наши могут почти все, так что можно надеяться

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 10:14

      Уж явно дальше вас...

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