Тренер Египта: «Не могу сказать, как далеко Россия пройдет в плей-офф»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер остался доволен самоотдачей своих футболистов в проигранном матче команде России.

«Салах был готов и сыграл хорошо. Я могу гордиться своими футболистами, они все выложились в этом матче по максимуму.

Сборная России показала себя сильной командой. Не могу сказать, как далеко она пройдет в плей-офф», – приводит слова Купера Kingfut.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре