Купер: «Салах – важный игрок для сборной Египта. Думаю, к матчу с Россией он будет в порядке»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объяснил причины, по которым нападающий Мохамед Салах не вышел на поле в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:1). Также специалист отметил, что футболист должен вернуться в строй ко встрече со сборной России, которая состоится 19 июня.

«Салах – важный игрок для сборной Египта. Но у вас должна быть хорошая команда, и она у нас хорошая.

Мохамед будет играть важную роль для нас в будущих матчах. Во встрече с Уругваем мы хотели избежать рисков, связанных с его здоровьем. Но я думаю, к следующему поединку он будет в порядке», – сказал Купер.