Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Купер: «Салах – важный игрок для сборной Египта. Думаю, к матчу с Россией он будет в порядке»

    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объяснил причины, по которым нападающий Мохамед Салах не вышел на поле в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:1). Также специалист отметил, что футболист должен вернуться в строй ко встрече со сборной России, которая состоится 19 июня.

    «Салах – важный игрок для сборной Египта. Но у вас должна быть хорошая команда, и она у нас хорошая.

    Мохамед будет играть важную роль для нас в будущих матчах. Во встрече с Уругваем мы хотели избежать рисков, связанных с его здоровьем. Но я думаю, к следующему поединку он будет в порядке», – сказал Купер.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 20:46

      Выпусти тренер Салаха против Уругвая, неизвестно чем бы дело кончилось. Моменты у ипиптян были, да ударить было некому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 18:54

      Как будет играть против Салаха Кутепов, интересно? А как против Куяреса и Кавани - еще интереснее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > prezent2017 15 июня 2018, 21:00

      Кудряша наверное выпустят персонально. Кутепов против Салаха - это ритуальное самоубийство. Впрочем возможно египтяне врут и у Мо всё серьёзнее.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11