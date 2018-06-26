ФИФА может наказать Салаха за неявку на пресс-конференцию после поражения от Саудовской Аравии

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не явился на пресс-конференцию после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (1:2).

В ФИФА готовы наказать за нарушение регламента форварда «Ливерпуля». Главный тренер египтян Эктор Купер позже списал это на то, что Салаху понадобилась помощь медицинского штаба команды.

«Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс– конференцию, будучи признанным лучшими игроком матча. Мы разберемся в ситуации в соответствии с действующими правилами», – рассказал официальный представитель ФИФА.

Согласно регламенту турнира, после каждого матча на пресс-конференции должны присутствовать главный тренер команды, а также лучший игрок встречи.