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    ФИФА может наказать Салаха за неявку на пресс-конференцию после поражения от Саудовской Аравии

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не явился на пресс-конференцию после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (1:2).

    В ФИФА готовы наказать за нарушение регламента форварда «Ливерпуля». Главный тренер египтян Эктор Купер позже списал это на то, что Салаху понадобилась помощь медицинского штаба команды.

    «Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс– конференцию, будучи признанным лучшими игроком матча. Мы разберемся в ситуации в соответствии с действующими правилами», – рассказал официальный представитель ФИФА.

    Согласно регламенту турнира, после каждого матча на пресс-конференции должны присутствовать главный тренер команды, а также лучший игрок встречи.

    Источник: ТАСС

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    26.06.2018 11:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 26 июня 2018, 13:14

      Лучший в худший команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 12:57

      а с делом Рамоса в финале разобрались ? что там был за прием и был ли он вообще ? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 26 июня 2018, 11:27

      А почему он лучший,от проигрышной команды ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 26 июня 2018, 11:21

      Да парень подавлен просто, вот и не явился!
      Жалко, игрок топ,а с командой не свезло(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июня 2018, 11:20

      Ссылкой в Ахмат...

      0
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