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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 12 апреля 2012
Вильярреал
12.04.2012, четверг, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Малага
83'
М. Сенна (П)
90+3'
Э. Перес
65'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
+4
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 2:1!
Э. Перес
+3
+2
Желтая карточка
И. Камачо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Сенна
Замена
Рубен
️️️️
Иско
Красная карточка
И. Камени
Замена
К. Марчена
️️️️
Гонсало
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
К. Марчена
️️️️
А. Мартинуччо
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
С. Фернандес
️️️️
Дуда
ГОЛ! 0:1!
С. Касорла
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Дуда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
23
Алехандро Мартинуччо
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
17
Дуда
ЦП
19
Элизеу
АП
22
Иско
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
21
Катала
37
Мусаккио
2
Гонсало
25
Сапата
17
Камуньяс
19
Сенна
21
Бруно
6
Валеро
15
Рубен
23
Мартинуччо
4-2-3-1
13
Камени
20
Санчес
4
Матейсен
3
Велигтон
18
Монреаль
4
Камачо
17
Дуда
19
Элизеу
22
Иско
8
Касорла
23
Рондон
23
Мартинуччо
24
Марчена
24
Марчена
23
Мартинуччо
17
Камуньяс
30
Перес
30
Перес
17
Камуньяс
22
Иско
23
Рубен
23
Рубен
22
Иско
17
Дуда
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Дуда
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
9
Гонсало Кастеллани
ЦП
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
Остались в запасе
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Вильярреал - Малага
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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