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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 25 марта 2012
Эспаньол
25.03.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Малага
24'
Ф. Коутиньо
76'
Р. ван Нистелрой
78'
М. Демичелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
Замена
В. Пандиани
️️️️
Р. Баэна
ГОЛ! 1:2!
М. Демичелис
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Иско
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
К. Гомес
Желтая карточка
Р. Баэна
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Э. Мареска
Замена
Ромарик
️️️️
В. Вайсс
Замена
С. Фернандес
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
И. Камени
️️️️
В. Кабальеро
Желтая карточка
Д. Вила
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хоан Верду
ЦП
15
Рауль Баэна
АП
7
Владимир Вайсс
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
2
Мартин Демичелис
ЦП
19
Элизеу
ЦП
22
Иско
АП
16
Энцо Мареска
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
12
Вила
5
Родригес
18
Форлин
21
Лопес
6
Гомес
25
Верду
11
Коутиньо
15
Баэна
7
Вайсс
5
Уче
4-2-3-1
13
Кабальеро
20
Санчес
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Монреаль
2
Демичелис
19
Элизеу
16
Мареска
22
Иско
8
Касорла
23
Рондон
7
Вайсс
5
Ромарик
5
Ромарик
7
Вайсс
15
Баэна
12
Пандиани
12
Пандиани
15
Баэна
6
Гомес
25
Альбин
25
Альбин
6
Гомес
13
Кабальеро
13
Камени
13
Камени
13
Кабальеро
19
Элизеу
30
Фернандес
30
Фернандес
19
Элизеу
16
Мареска
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
16
Мареска
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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