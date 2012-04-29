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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 29 апреля 2012
Малага
29.04.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
27'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Замена
П. Эрнандес
️️️️
А. Барраган
Замена
М. Топал
️️️️
Ж. Матье
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Дуда
️️️️
Э. Мареска
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Т. Коста
Вторая желтая
С. Фегули
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
С. Фегули
ГОЛ! 1:0!
И. Камачо
Пас отдал
Х. Гамес
19'
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
И. Камачо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хесус Гамес
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
19
Элизеу
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
16
Мареска
4
Камачо
8
Касорла
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
4-1-2-2-1
13
Гуаита
19
Барраган
23
Рами
20
Кошта
18
Альба
8
Фегули
8
Коста
23
Мадуро
22
Матье
10
Пьятти
9
Сольдадо
16
Мареска
17
Дуда
17
Дуда
16
Мареска
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
22
Матье
5
Топал
5
Топал
22
Матье
19
Барраган
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Барраган
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Малага
Валенсия
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
25
Диего Алвес
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
30
Диего Буонанотте
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Малага - Валенсия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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