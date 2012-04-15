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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 15 апреля 2012
Малага
15.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
19'
Иско
49'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
Желтая карточка
М. Демичелис
+1
Желтая карточка
Й. Матейсен
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Гризманн
Замена
Хуанми
️️️️
Н. Монреаль
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
Замена
Элизеу
️️️️
Э. Мареска
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
С. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
Х. Прието
Вторая желтая
М. Гонсалес
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
М. Демичелис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
2
Мартин Демичелис
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Малага
35
Поль
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-3-1
23
Рубен
18
Монреаль
4
Матейсен
3
Велигтон
18
Гамес
16
Мареска
2
Демичелис
8
Касорла
30
Фернандес
22
Иско
23
Рондон
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Ансотеги
10
Прието
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
6
Элустондо
10
Вела
7
Гризманн
16
Мареска
19
Элизеу
19
Элизеу
16
Мареска
18
Монреаль
7
Хуанми
7
Хуанми
18
Монреаль
30
Фернандес
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
30
Фернандес
7
Гризманн
19
Мартинес
19
Мартинес
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
35
Поль
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
25
Тоньо
ВР
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
35
Поль
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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