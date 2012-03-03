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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 03 марта 2012
Хетафе
03.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 3
Завершен
Малага
42'
Д. Кастро
57'
Элизеу
82'
Ж. Тулалан
90+2'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
+2
ГОЛ! 1:3!
С. Касорла
Пас отдал
Х. Гамес
Желтая карточка
Й. Матейсен
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:2!
Ж. Тулалан
Пас отдал
С. Касорла
Замена
П. Леон
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Мане
Замена
М. Демичелис
️️️️
С. Фернандес
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Мику
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
ГОЛ! 1:1!
Элизеу
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Хоакин
️️️️
Иско
Замена
Элизеу
️️️️
Ресио
Желтая карточка
Ресио
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
Пас отдал
Х. Валера
Желтая карточка
Х. Валера
13'
Желтая карточка
Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
36
Ресио
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-3-1-2
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
4
Алексис
20
Валера
10
Баррада
22
Родригес
25
Ласен
17
Кастро
19
Гуиса
20
Мику
4-3-2-1
13
Кабальеро
18
Гамес
3
Велигтон
4
Матейсен
18
Монреаль
8
Касорла
36
Ресио
28
Тулалан
30
Фернандес
22
Иско
23
Рондон
17
Кастро
14
Леон
14
Леон
17
Кастро
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
20
Мику
14
Арисменди
14
Арисменди
20
Мику
36
Ресио
19
Элизеу
19
Элизеу
36
Ресио
30
Фернандес
2
Демичелис
2
Демичелис
30
Фернандес
22
Иско
17
Хоакин
17
Хоакин
22
Иско
Остались в запасе
Хетафе
Малага
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Идрисс Камени
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
16
Энцо Мареска
ЦП
17
Дуда
ЛВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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