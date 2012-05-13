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Ла Лига 2026/2027
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 13 мая 2012
Малага
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
49'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
Вторая желтая
Иско
Замена
С. Санчес
️️️️
Хоакин
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Иско
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
Замена
Н. Касес
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
С. Касорла
Замена
П. Орфилья
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
А. Колунга
️️️️
Д. Суарес
Желтая карточка
С. Менендес
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Г. Сангой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Йорис Матейсен
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
19
Элизеу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Серхио Менендес
ЛВ
11
Альберто Лора
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Малага
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
26
Педро Орфилья
ЦЗ
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Гамес
18
Монреаль
19
Элизеу
4
Камачо
8
Касорла
22
Иско
17
Хоакин
23
Рондон
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
22
Суарес
15
Арнолен
4
Ботиа
6
Гальвез
11
Лора
7
Айосе
10
Де лас Куэвас
8
Трехо
14
Менендес
10
Сангой
17
Хоакин
20
Санчес
20
Санчес
17
Хоакин
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
7
Айосе
26
Орфилья
26
Орфилья
7
Айосе
8
Трехо
10
Касес
10
Касес
8
Трехо
22
Суарес
27
Колунга
27
Колунга
22
Суарес
Остались в запасе
Малага
Спортинг
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
25
Иван Куэльяр
ВР
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Остались в запасе
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
35
Мойсес Гарсиа
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Малага - Спортинг
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
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