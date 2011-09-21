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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 21 сентября 2011
Малага
21.09.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
62'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Г. Токеро
Замена
Э. Мареска
️️️️
Дуда
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Мартинес
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
И. Мартинес
️️️️
М. Сусаета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
19
Элизеу
4
Матейсен
2
Демичелис
18
Гамес
28
Тулалан
8
Касорла
17
Дуда
17
Хоакин
10
Баптиста
9
ван Нистелрой
3-1-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
14
Сусаета
11
Габилондо
10
Муньяин
12
Льоренте
17
Дуда
16
Мареска
16
Мареска
17
Дуда
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
9
ван Нистелрой
23
Рондон
23
Рондон
9
ван Нистелрой
14
Сусаета
26
Мартинес
26
Мартинес
14
Сусаета
8
Итурраспе
27
Лопес
27
Лопес
8
Итурраспе
Мартинес
23
Токеро
23
Токеро
Мартинес
Остались в запасе
Малага
Атлетик
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Иско
АП
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Малага - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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